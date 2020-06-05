Магазин «Матрас.ру» в Чебоксарах

Блок независимых пружин «Дуэт» (DS), или "Пружина-в-пружине". Специализированный пружинный блок пружин для пар с большей разницей в весе.



В данном блоке в шахматном порядке идет распределение пружинок меньшего диаметра внутри пружин с большим диаметром. Когда на матрас ложится человек с небольшим весом, работает только внутренняя пружина. Когда на матрас ложится более тяжелый человек, то начинают работать обе пружины (и внешняя, и внутренняя). Таким образом более легкому человеку не жестко спать, а под более тяжелым матрас не прогибается слишком сильно.



Блок Дуэт выдерживает нагрузки до 150 кг.